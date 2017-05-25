南投縣拒菸反毒創意競賽 深耕校園

南投縣反毒創意才藝競賽，學子卯力演出。(沈揮勝翻攝)

參賽學生，展現創意。(沈揮勝翻攝)

南投縣政府與學生校外生活輔導會合辦「106年防制學生藥物濫用全民拒菸反毒創意才藝競賽」，25日在水里商工登場，縣內國、高中職校共19隊參賽，各隊以拒菸反毒為主題，展現才藝和創意爭取佳績，表演內容精彩萬分，過程緊張刺激。

該競賽由教育處副處長王淑玲和校外會督導石銘湦共同主持開幕。王淑玲勉勵所有參賽者都能成為拒菸反毒種籽、藉由才藝競賽過程將拒菸反毒觀念深植讓在同儕心中及校園每個角落。

競賽活動由少年志工隊風趣精彩的演出拉開序幕，石銘湦頒發感謝狀予該志工中隊及縣府警察局少年隊，協助推動拒菸反毒宣導工作。

王淑玲指出，舉辦競賽主要是提供一個展演舞台，透過學生自編、自導、自演過程，讓高中、國中學生能深入了解菸、毒的危害，認知拒菸反毒的重要性。

並將拒菸反毒觀念擴散到校園每個角落，深植在每個學子心中，藉以推動友善校園，遠離菸害、遠離毒害，培養無菸、無毒健康生活態度，建立「無菸、無毒」安全健康的學習園地。

校外會指出，該競賽以自由創作為主，不限任何形式、風格，表演主題須切合拒菸、反毒重點。賽事將選出前3名及2隊優勝，除獲頒團體獎盃，獲獎隊伍同學每人頒發縣長獎狀，另前3名還能分別獲得5000元、3000元及2000元團體獎金。

(中時)