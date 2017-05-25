議員：在台中千萬別淋到雨

台中市議員楊正中（左）、顏莉敏，今天穿雨衣在市議會質詢，踢爆台中市恐早已淪為「酸雨之都」！（陳世宗攝）

台中市議員顏莉敏、楊正中25日踢爆，台中市早已淪為「酸雨之都」！台中火力發電廠、石化工業、交通工具、工程揚塵等，散發的含硫有機物是造成酸雨的主要原因；台中市政府連最基本的減碳要求都成效不彰，遑論兼顧其他對市民身體健康有危害的來源。

環保局長白智榮說，酸雨是空氣汙染問題之一，市府持續加強管理酸雨與空汙，藉由加嚴管制電力業、鋼鐵業排放限值等多元管道，管控酸雨母體物如硫氧化物、氮氧化物的排放；亦跨局處成立空汙減量工作小組，並訂定生煤管制自治條例，從源頭管制空汙減少空品惡化降低酸雨問題。

楊正中表示，台中火力發電廠每天平均燃煤57,000公噸，一公噸的煤約會產生 2.5 公噸的二氧化碳，一天就製造了14萬2500 公噸 的二氧化碳，減碳量遠不及製造量，市府根本沒有解決問題。

顏莉敏說，環保署監測台中市酸雨狀況有200天數數據，竟有高達140天雨水酸鹼值低於5.6，比例高達70％；當中雨水酸鹼值低於5的更有94天，比例也有47％，平均兩次降雨就有一次降下的是酸雨，台中市已淪為「酸雨之都」！

白智榮表示，台中目前有16座空品測站、2台移動式空品監測車、1座固定式空品測站，另有環保署設置的一座酸雨測站，一旦發現空氣惡化就會立即進行應變處置；市府跨局處成立「台中市空氣污染減量工作小組」，從固定、移動和逸散源三方著手，推動86項PM2.5減量行動方案。

環保局強調，依環保署酸雨監測站103至105年的資料顯示，全台酸雨比例為58％，台中地區比例為47％，相對低於全台酸雨比例。

(中時)