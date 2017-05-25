議員：在台中千萬別淋到雨
台中市議員顏莉敏、楊正中25日踢爆，台中市早已淪為「酸雨之都」！台中火力發電廠、石化工業、交通工具、工程揚塵等，散發的含硫有機物是造成酸雨的主要原因；台中市政府連最基本的減碳要求都成效不彰，遑論兼顧其他對市民身體健康有危害的來源。
環保局長白智榮說，酸雨是空氣汙染問題之一，市府持續加強管理酸雨與空汙，藉由加嚴管制電力業、鋼鐵業排放限值等多元管道，管控酸雨母體物如硫氧化物、氮氧化物的排放；亦跨局處成立空汙減量工作小組，並訂定生煤管制自治條例，從源頭管制空汙減少空品惡化降低酸雨問題。
楊正中表示，台中火力發電廠每天平均燃煤57,000公噸，一公噸的煤約會產生 2.5 公噸的二氧化碳，一天就製造了14萬2500 公噸 的二氧化碳，減碳量遠不及製造量，市府根本沒有解決問題。
顏莉敏說，環保署監測台中市酸雨狀況有200天數數據，竟有高達140天雨水酸鹼值低於5.6，比例高達70％；當中雨水酸鹼值低於5的更有94天，比例也有47％，平均兩次降雨就有一次降下的是酸雨，台中市已淪為「酸雨之都」！
白智榮表示，台中目前有16座空品測站、2台移動式空品監測車、1座固定式空品測站，另有環保署設置的一座酸雨測站，一旦發現空氣惡化就會立即進行應變處置；市府跨局處成立「台中市空氣污染減量工作小組」，從固定、移動和逸散源三方著手，推動86項PM2.5減量行動方案。
環保局強調，依環保署酸雨監測站103至105年的資料顯示，全台酸雨比例為58％，台中地區比例為47％，相對低於全台酸雨比例。
(中時)
關鍵字：酸雨
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。