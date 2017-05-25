跳防爆少年舞 新湖國小生幫年長者慶端午

新湖國小一群將畢業的學生25日至新湖長照中心，熱情演出韓國知名男子音樂團體防爆少年團的舞曲，祝賀在場年長者佳節快樂。（莊旻靜攝）

他們的端午節很不一樣！新竹縣新湖國小7名應屆畢業生，在25日上午前往新湖長照中心，表演韓國知名男子音樂團體防彈少年團（BTS）的舞曲，提前與在場的年長者一起歡慶端午節，透過表演拉近年齡差距。

新湖國小7名畢業生陳振敔、呂思遠、何宏均、徐瑞鴻、邱宣瑜、吳睿軒、黃煒竣等，勤練多首防彈少年團歌曲的舞蹈動作，在畢業班節目中表演，獲得同學喝采，該校學務處老師周盈盈因此向校長李孟印推薦，讓這群少年的舞台從學校到社區，還跨越年齡差距。

25日上午，這群學生帶來自製的祝福海報，表演一連串精采的舞曲，在副縣長楊文科、社會處長田昭容、李孟印的見證下，向在場高齡年長者祝賀端午節，他們舞步熟練、表演熱情，也讓在場者感染活力，由於7名學生即將自國小畢業，這趟社區服務，也是他們送給自己「最好的畢業禮物」。

楊文科表示，目前全縣共有19家長照、安養機構，收容875人，尚有400床餘量，因應人口老化及長照政策，縣府也輔導照顧者、被照顧者的需求。25日在新湖長照中心、竹北市老人安養中心分別有新湖國小、興隆國小學生前往，向高齡者祝賀佳節，也鼓勵學生走入社區，實地了解社會現況。

(中時)