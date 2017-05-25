促進當地消費！ 雲林在地食材上餐桌

台大雲林分院營養師和廚師聯手教大家利用在地食材烹煮出美味。（許素惠攝）

這道黃金絲瓜捲看起來很可口。（許素惠攝）

民眾挑選食材親手試做在地美味。（許素惠攝）

廚師黃連益（左）親自示範烹飪。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院營養師中午烹飪示範在地食材到餐桌，運用雲林縣在地食材發揮創意，讓民眾親手作黃金絲瓜捲，加深對食材的認識，以促進在地消費。

營養室主任黃素華表示，雲林是農業首都，所生產的農特產品銷售全台各地，特色農產富有盛名，主要的農產品有花生、蒜頭、柳橙、甘藍、絲瓜、西瓜、文蛤等。

因應季節性特別選用絲瓜做為食材，營養師表示，每100公克的絲瓜熱量只有17大卡，其中更含有0.6公克的膳食纖維，適度補充，不但能增加飽足感、降低進食量，更有促進腸胃蠕動、幫助排便等助益，對人體健康好處多多。

現場由廚師黃連益親自示範，並提供食譜讓民眾可以回家動手做做看。

(中時)