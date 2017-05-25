草屯商工統測成績 大放異彩
國立草屯商工參加106學年度科技校院統一入學測驗，成績大放異彩，有17位同學超過600分篤定可上國立科大前3志願，有6位同學超過630分，還有兩位同學近650分，優異的成績，讓全校生都感振奮。
目前正帶領學生赴日本教育旅行的黃國軒校長，今天下午從越洋訊息獲知消息後，非常高興指出，草商老師一向非常認真，時常利用課餘及假日為同學加強課業及技能輔導，也利用期中考後辦理補救教學，才造就學生優秀的成績。
黃校長並指出，該校學生不僅在學科方面，在術科上也不遑多讓，這些超過600分的學生，幾乎同時都擁有乙級證照，如外語群的胡真慈同學，此次統測成績高達640分，全民英檢已通過中高級，且參加全國技能競賽，亦獲英文簡報全國第2名，可謂允文允武。
(中時)
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