端節將到 憨兒立蛋慶端午
端午節將到，高雄市無障礙之家25日舉辦「百人彩繪立蛋慶端午」，近百名身心障礙朋友與早期療育學童一同使出渾身解數立蛋，立蛋成功的憨兒露出開心笑容，大家並一起排列出農曆端午日期「5.5」的數字，提早過端節。
無障礙之家主任陳桂英表示，據說端午節將雞蛋立起的人，會帶來一整年好運，只是立蛋看似簡單的動作對於身心障礙朋友而言，卻是非常艱困的任務，他們必須要克制敲蛋與吃蛋的欲望；但立蛋可以訓練毅力、手眼平衡、精細動作與身體協調平衡，因此，特別規畫立蛋活動，讓憨兒體驗端午節傳統習俗，更希望透過體驗趣味活動，為憨兒們祈求好運氣。
活動課長羅琇文請憨兒們先在蛋上彩繪，憨兒們細心的彩繪自己專屬的雞蛋，再聚精會神的立蛋；有5名憨兒與老師們以團隊方式彩繪雞蛋，充分展現創意和團隊合作，將5顆個別的彩蛋排成列，有如1艘龍舟。
陳桂英說，無障礙之家除了立蛋活動外，26日也將辦理「粽所矚目衣起好魅力」午林萌主選拔大賽，讓憨兒們自己裝扮具端午節特色的服裝與走秀，更邀請鄰近社區一同參與，到無障礙之家體驗不一樣豐富趣味的端午節。
(中時)
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