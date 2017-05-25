陸稱「變相台獨」 陸委會：大陸無權片面解讀
大陸全國政協主席俞正聲24日首次公開提到，反對「變相台獨」，國台辦25日上午在記者會上回應何謂變相台獨。陸委會25日下午指出，大陸無權片面解讀我政府政策作為，也不會接受對岸單方界定的政治主張。
國台辦發言人安峰山25日上午指出，關於變相「台獨」，包括激進的「法理台獨」，也包括漸進的柔性「台獨」，也包括通過「修憲」或「修法」為名目來搞去中國化的「台獨」活動，這些都是陸方堅決反對的。
陸委會發言人邱垂正25日下午針對「變相台獨」表示，中華民國是主權國家，政府施政是以民意為依歸，中國大陸應尊重台灣人民對民主自由人權法治價值的堅持，無權片面解讀我政府相關政策作為，也不會接受對岸單方界定的政治主張立場。
邱垂正指出，一年來已考量雙方各自立場，也展現最大善意與彈性，陸委會認為，近期陸方屢屢以一中前提究責我方說法，無助兩岸關係向前邁進。
邱垂正表示，大陸不願透過溝通對話化解分歧，也無法展現新的思維與做法，並批評陸方持續僵化與負面思維，無法符合雙方人民期待。
(旺報)
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