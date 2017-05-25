曼徹斯特恐攻後 紅魔曼聯舉起歐霸冠軍
在曼徹斯特體育館爆炸後不到2天，「紅魔」曼聯再次把希望帶回到這個城市。「魔人」普巴（Paul Pogba）與姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）先後破門，幫助曼聯以2比0擊敗荷甲勁旅阿賈克斯，贏得本季歐霸足球聯賽冠軍。
這座冠軍是曼聯9年來在歐洲賽事的第1冠，也是他們第一次贏得這項賽事（含前身歐足聯盃），成為繼阿賈克斯、拜仁慕尼黑、尤文圖斯與切爾西之後，第5支曾經稱霸歐洲三大賽（歐冠、歐霸、已停辦的歐洲優勝者盃）的勁旅。
這座冠軍也讓曼聯取得下季歐冠聯賽的入場券，歐霸雖是次於歐冠的歐洲第二級俱樂部賽事，但曼徹斯特才剛遭到恐怖攻擊，這座冠軍的到來別具意義。
「我同意歐足聯繼續進行這場比賽的決定，如果這座冠軍能夠改變人們的生活，我們當仁不讓。」曼聯教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）說：「這座冠軍能讓曼徹斯特這個城市快樂一些嗎？也許吧。儘管遭逢悲劇，但我們驕傲奪冠還是難掩欣喜，孩子們全力專注在這場足球賽，踢出了一場精彩好球。」
曼聯努力要在傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）引退後重返榮耀，但本季即使找來葡萄牙名帥穆里尼歐，依然踢得辛苦，英超聯賽僅以第6名作收。這次贏得隊史首座歐霸冠軍，也是曼聯在「後佛格森時代」最具分量的一冠。
(中時電子報)
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