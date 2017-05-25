外來種蜥蜴入侵水上 族群數估破百萬

外來種沙氏變色蜥族群在嘉義水上三界埔地帶橫行。（莊孟憲提供）

外來種沙氏變色蜥族群在嘉義水上三界埔地帶橫行。（莊孟憲提供）

外來種沙氏變色蜥族群在嘉義水上三界埔地帶橫行，嘉義縣議員林緗亭鼓起勇鼓起勇氣抓起一隻沙氏變色蜥。（縣議員林緗亭提供）

外來種沙氏變色蜥族群在嘉義水上三界埔地帶橫行。（莊孟憲提供）

外來種沙氏變色蜥族群在嘉義水上三界埔地帶橫行。（莊孟憲提供）

外來種沙氏變色蜥入侵台灣多年，最近在嘉義縣水上鄉三界埔一帶橫著走，嘉義林管處推估，在水上三界埔一帶的沙蜥族群數已多達百萬之譜，遠比嘉義縣人口還多。農委會除蜥計畫原補助抓1隻補助20元，目前已減到3元，縣議員林緗亭向縣府建議提高獎金鼓勵抓蜥除害。

98年嘉義縣政府向農委會爭取經費去除蜥蜴，98年每抓一隻蜥蜴獎金為20元，在當年度共抓到8萬8385隻，99年獎金降為每隻10元，但去除蜥蜴的數量增為15萬2821隻，到102年獎金更低變成每隻3元，捕獲數量為13萬3333隻。整體經費由152萬降為69萬元。

真理大學環教中心組長莊孟憲表示，2012年開始在嘉義縣水上鄉三界埔地區開始進行沙氏變色蜥族群研究，以500×500公尺範圍為1格，在此範圍內取樣100公尺內的區域進行研究，在三界埔地區共有120格範圍，經取樣推估後有100萬隻左右，但在2014年取樣推估時，沙氏變色蜥族群數量成長為268萬隻，成長數量達2倍之多。

莊孟憲表示，由於12年至14年間嘉義地區沒有遇到極大的颱風或雨水，氣候適合，雨量適中，在整個生存環境中並沒有太大的變動，而這些族群通常是在果園或者是人工公園環境中所生長。目前嘉義縣水上鄉的沙蜥研究計畫暫停，目前正在嘉義市區調查，範圍以嘉義公園、蘭潭為主要研究區域，在區域內也都有發現蹤跡，目前尚未統計出沙蜥在嘉義市區的數量。

嘉義地區沙氏變色蜥分布除了原先的水上鄉三界村一帶為核心，目前在往北及東南方區域的中埔鄉、六腳鄉、大林鎮與嘉義市等地區也觀測到蹤跡，數量估計268萬隻以上。

嘉義縣議員林緗亭表示，沙氏變色蜥無天敵，生殖能力強，提高收購金額，也讓人民提高補捉意願，希望能有效防止沙氏蜥蜴強勢繼續擴散，造成生態浩劫！

嘉義縣政府農業處綠保科科長石蕙菱表示，嘉縣沙氏變色蜥之收購獎勵金，自102年起至105年止，每隻收購獎勵金為3元，106年縣府爭取並獲林務局補助，提高每隻收購獎勵金為5元。

(中時)