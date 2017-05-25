食藥教育向下扎根 全台首創
衛生福利部為了讓中藥知識教育普及化和親民化，委託財團法人中衛發展中心於25日在三和國小開辦中藥生活小學堂，並與泰成中藥行一同推廣「食藥教育」。
本次活動以中藥材加入營養午餐為題，選定了四神湯及咖哩飯。四神湯多以茯苓、山藥及多種中藥材為基底，具有健脾、養顏等多益處作用。咖哩飯則以薑黃為主要材料，薑黃可以保護腸胃，甚至可預防失智、降低癌症發生率。加上台灣氣候炎熱，食慾較差時，常會時不下飯，而咖哩的辛香味，往往可以增加食慾有助胃口。
泰成中藥行老闆許開興表示，自阿公、父親手中接下中藥行，從小就看著它由盛轉衰，23年前還有1萬5000多家中藥行，至今只剩8000多家，中藥行直直沒落，其原因除人才斷層問題日漸嚴重，加上現在許多GMP藥廠大量製造中藥製劑，與連鎖通路競爭不易，以及法令受限等問題，不少老店紛紛走入歷史。
許開興認為，中藥文化如果沒有人加以推廣，很快就沒落，甚至消失在這個市場。他說，自大林推行小旅行以來，參與小旅行的民眾經過中藥行站，他都會將家中的中藥器材拿出來展示，同時擔任解說員，為的就是讓中藥文化不要失傳。
三和國小四年級學生簡冠傑說，聞到海馬的中藥很臭覺得有魚腥味很噁心，很想趕快跑走，當歸的味道最好聞，香香的，自己也是第1次看見中藥材。現場也有仙楂丸他有拿起來吃，覺得甜甜的很好吃。
專案經理曾智彥表示，為了將中藥文化推入校園，中衛中心便與大林泰城中藥房合作虎頭包、仙楂丸等可讓小朋友了解中藥技藝。利用活動與泰成中藥房結合，並選定大林三和國小為全國第1家食藥教育種子示範學校，並計劃將中藥產業文化帶入社區內。
(中時)
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