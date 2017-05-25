北京擬新增500億地方債

中新社報導，為發展城市副都心，北京市今年計畫新增地方政府債務525億元人民幣（下同），投入相關工程建設。據了解，將有141億元用於北京副都心、2019年北京世園會等重大工程；132億元用於疏解非首都功能；90億元用於土地儲備。

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