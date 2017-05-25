oBike上路亂象多 縣府將開罰、公所要扣車

oBike在宜蘭上路卻亂象頻傳，連汽車收費停車格都被oBike所佔據。（圖／胡健森）

新加坡無站式共享自行車oBike在24日正式進駐宜蘭，但一如外界預期，因業者未事先與地方政府做好協調，導致亂象頻傳，宜蘭縣政府強調，如發現業者或使用者停放於非合法停車空間或妨礙交通秩序，將逕依道路交通管理處罰條例取締開罰，宜蘭市長江聰淵更表示，如果業者置之不理，公所將會扣存違規oBike，不讓民眾租借使用。

oBike此次進駐宜蘭，將陸續投放1500輛，但民眾發現，許多地方的行人紅磚道、公園廣場甚至汽車收費停車格，竟然都擺放了大量的oBike，而部分民眾有停車需求的機車停車格，也整排都停滿了oBike，嚴重影響原本有停車需求民眾的權益。

對於oBike引發的亂象，宜蘭縣政府表示，oBike是由民間公司自行進行設置，提供民眾隨借隨還，多一種交通工具選擇的方便，宜蘭縣政府並不反對。但業者或使用者並未遵守交通規則隨意停放，恐影響市容及破壞交通秩序，縣府強調，如發現業者或使用者停放在非合法停車空間或妨礙交通秩序，將會依道路交通管理處罰條例取締開罰，並將加強巡邏，在通知業者縣府的立場後，業者已經允諾配合辦理。

此外，縣府也已派員勘查停放地點，並對不合適的地方要求業者在昨天完成疑置，同時也呼籲使用的民眾，務必遵守相關交通規則，將車輛停置於合法停車空間，共同維護交通安全及市容觀瞻。

宜蘭市長江聰淵則表示，根據民眾反映，許多不適當的地方都被oBike所佔用，而一些醫院或重要場所的機車停車格，民眾都有停車需求，卻也都被oBike所佔用，這種投放車輛方式顯然非常不適當，市公所有誠意也願意與業者溝通協調，可以在短時間內增設一些oBike的停放專用區，市公所給予1個星期的時間讓業者來與公所溝通協調，如果真的置之不理，儘速提出改善方案，公所將會執行公權力。

江聰淵表示，如果1星期之後業者仍置之不理，公所將會行使公權力，將違規停放的oBike全部扣存在市公所，業者如要來領取，就必須先與市公所談好管理細節，否則這些車輛都將一直扣存在市公所，也不會讓民眾租借使用。

(中時)