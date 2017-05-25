端午送愛心！永和里民包粽助弱勢
新北市永和區公所今（25日）上午11時舉辦「包粽送愛心」公益活動，集結區內里長、里民及新住民近300人，在端午節前一起來包愛心粽，市長朱立倫、立委林德福等出席一起包粽，粽子要送給區內弱勢家庭，歡度端午節。
朱立倫表示，永和鄉親非常熱情，里民們一起來包粽子，也把愛心傳給獨居長者、弱勢民眾，這是非常好的一個活動。每年佳節，大家團聚在一起包粽子，感受到守望相助、婆婆媽媽的熱情，也讓很多不會包粽子的年輕朋友，學著包粽子，體驗傳統文化。
林德福表示，端午節包粽傳統由來許久，新住民來到台灣帶來不同國家的粽子、文化刺激，都是用粽子來表達家庭團圓、思念故鄉的心情，這樣的活動兼具公益性質相當有意義。
永和區長吳興邦表示，已連續4年舉辦送愛心粽公益活動，今年除了送粽子給獨居長者及本區社福機構外，更邀請長者與新住民朋友一起同樂包愛心粽及共餐聯誼，鼓勵長者們出入社區、關心鄰居。
民政局表示，各區里長大展手藝推出端午節慶粽子外，《保庇新北市》五月號更推出老饕必備的石門肉粽地圖，匯集台2線公路沿途共17間知名肉粽業者，讓民眾可以在端午節一網打盡石門區的特色肉粽，相關資訊請上民政局網站查詢。
(中時)
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