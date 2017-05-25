永康生態池遲未開放 民眾質疑
台南市政府2年前在永康區整合一塊公、私人共有的1.3公頃土地執行「中華路以西CF幹線雨水下水道工程」，去年底已綠美化作成生態池與親水公園，打造「永康都市之肺」美名，接著半年卻工程延宕遲未開放，已有當初願意低價獻地者動搖初衷，台南市議員邱莉莉25日督促市府要在明年中完工啟用。
「永康區中華路以西CF幹線雨水下水道工程」耗費4000萬，是4年前郭國文擔任議員時爭取而來，當初部分地主熱心提供，口頭承諾市府要以半價獻地，再整合公有土地，一起作綠美化，打造生態池與親水公園，因為附近集合式住宅密集，被周遭居民視為「永康都市之肺」。
綠美化作業去年底完工，剩下聯外步道規劃與環境整理、照明設備和遊憩設施，沒想到簡單的工程反而一拖近半年，當初口頭承諾願意半價獻地的地主，意願已出現鬆動，作出圍籬隔絕外界道路，並掛上「私人土地，謝絕參觀」牌子。
現成公園作好，居民遲不能用，有民眾質疑市府花4000萬圖利私人地主，邱莉莉與永康區下屆市議員參選人陳宗明找來市府相關工程單位，市府工務局、水利局承諾剩下的工程會同時分頭進行，整座親水公園明年中旬以前可完工啟用。
(中時)
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