排灣族21歲青年林克偉 廣東吉他賽奪冠
年僅21歲的林克偉，上月參加第一屆廣東省吉他邀請賽，技壓群雄獲得冠軍殊榮，常被問到為何想去對岸參賽？奪冠後的感想？他笑笑的說，沒想過要拿冠軍，單純就是把學習音樂的那分感動，帶給更多人聽到。
出生在瑪家鄉佳義村的他，4歲前都在山上生活，和都市孩子不同，成長環境只能和石頭、彈珠與橡皮筋為伍，蟲鳴鳥叫更在周圍環繞，造就對聲音的敏感度。
從小被家人認定是過動兒，好動、好玩，玩到飯都可以不用吃，林克偉在接觸到吉他前，以跆拳道為一生的目標，更嚮往成為第二個「朱木炎」，但後來家人以未來前途為考量，讓他被迫中斷練習。
這段期間轉而接觸吉他，「第一次聽到琴弦的聲音是看到爸爸在彈琴」，覺得用手指竟可發出美妙聲音，於是一頭栽進音樂領域，原本父母也不支持，家人希望他可以當老師、公務員或警察等穩定工作，但他想趁年輕，再一次挑戰自己的極限在哪？
家人看到他努力練習的態度，從原本的反對到支持，學習吉他短短5年時間，如今信手拈來就能彈出動人歌曲，被問到學習的方式，林克偉表情認真的說，我把吉他當成是跆拳道的練習一樣，我沒有很高的天賦，也沒有很好的學習背景，但比別人更用心與毅力去學習，而且「我是用吉他來達到屬於我心中的那份榮耀！」
(中時)
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