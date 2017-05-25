楊冪尪買豪宅 愛女小糯米「超美真名」意外曝光
楊冪老公劉愷威，日前在香港低調帶著老爸劉丹去看香港豪宅，全程被狗仔直擊，被爆他花了6千萬港幣買下2間房，一間自住一間送老爸當父親節禮物，連3歲女兒小糯米的真名「劉苡馨」也一併曝光。
劉愷威被直擊香港買豪宅，夫妻倆低調保護的小糯米也入鏡，身穿白裙看起來長大不少，還意外被港媒曝光小糯米真實姓名劉苡馨，被不少網友大讚名字超美也好聽，稱小糯米長大後一定是個文靜的小公主。
不過劉愷威、楊冪經紀公司剛剛也特地在微博發文澄清，否認劉苡馨是小糯米真名，「謝謝大家對糯米的關心，但糯米的真名並不是媒體目前報導傳播的名字，還請大家不要再誤解和傳播。劉愷威楊冪夫妻二人對於女兒一向低調保護，孩子和家人都有自己的生活，懇請各位媒體能夠照顧到小朋友的個人成長空間，不要過度關注一個孩子的生活和隱私，也希望各位網友能夠理解，非常感謝！
(中時電子報)
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