高市府率全國之先 將設毒品防制局

高市府組織條例修正案經議會三讀通過，確認將增設毒品防制局。（林宏聰攝）

高雄市政府率全國之先，規畫設立一級單位毒品防制局，市長陳菊日前宣告明年元旦將掛牌成立，議會為此審議「高雄市政府組織自治條例」，但藍綠議員對增設專責毒防局的效益尚有疑慮，經2天辯論仍無共識，25日下午民進黨議會黨團發動甲級動員，在人數優勢下三讀通過修正案，為增設毒防局提供法源。

高雄市政府提出組織自治條例修正草案，修正第六條、第十七條內容，納入新增一級機關毒品防治局，24日在議會二、三讀審議時，藍綠議員輪番發言，意見諸多歧異，延至今日下午再審。

國民黨籍議員蔡金晏表示，此案在法規委員會討論時，議員即有所疑慮，包括市府現在已有毒品防制中心，以市長為主任委員，未來若增設專責毒防局，未來橫向聯繫是否有問題。另外，毒防局預期成效為何、是否有退場機制？且在市府財政拮据、組織精簡的此時，增設局處的必要性，均受到質疑。

民進黨籍議員蕭永達，也提出對毒防局的疑慮，他表示，亞洲各城市均無毒防局設置，高雄若要創新，設置專責毒品防制局，對於組織編制、預算規模、任務目標等要說明得更清楚，否則如何要求議員為這項提案背書？

高雄市政府人事處長葉瑞與表示，目前毒品防制中心由市長擔任召集人，但只是任務編組，相關局處均以現有人員兼辦，若能成立專責機關，投入更多人力處理反毒統籌規畫工作，將更能改善毒品氾濫情形。

市府初步規畫，毒品防制局未來將設3科1室，預計有70多名人力，其中36人是衛生局心衛中心爭取到法務部補助計畫辦理毒品防制業務，將全部移撥至毒防局服務。

高雄市長陳菊上午在議會市政總質詢時也表示，「救一個人就是救一個家庭」，市府相信為此增設一級單位、專責防制毒品相當值得，以跨局處專責人力，讓輔導、防毒、緝毒等工作一條龍，若成功設立，未來毒防局每年會到議會專案報告執行成效。

不過，下午修正案審議時，市長、副市長並未出席，僅由提案單位人事處、及警察局、衛生局、社會局、教育局等相關局處到場說明，國民黨籍議員黃紹庭認為對於增設全新局處這麼大的議案，市長、副市長未積極參與討論，對議會不夠尊重，由於在場議員人數明顯未過半，他要求清點人數，試圖拖延至明日下午再行審查。

議長康裕成立刻敲槌宣布休息，民進黨團趁機動員，10多分鐘後，在場議員共達34人，議會工作人員清點人數後，確認通過法定逾半門檻，康裕成宣布進行表決，多數同意通過「高雄市政府組織自治條例」修正案，確立增設毒品防制局法源。

高市議會民進黨團稍後發布聲明稿表示，毒品防制局設置後，可減少的社會成本、其他機構支出，將遠高於8000萬元設置成本，且反毒工作確有急迫性，黨團主張毒防局成立後2年，議會再檢討績效，做更適切的調整，並要求在下個會期前，市府召開至少2次專家學者會議與公聽會，讓毒防局組織規章與任務內容更完善。

(中時)