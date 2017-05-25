性騷、猥褻2男童數十次 狼師起訴求處重刑
陳姓男體育教師任教於台南、嘉義縣等3所國小，去年3月至7月間，利用教羽球、帶學生到台北參賽夜宿飯店的機會，抓2名六年級男生的「小鳥」至少22次，還撫摸其中1名男生的小鳥直到他打手槍，男學童畏於老師的權勢，忍氣吞聲，嘉義檢方依妨害性自主罪起訴陳師。
起訴書指出，42歲陳姓教師是台南後壁區、新營區2家國小的體育老師，同時應聘在嘉義縣1家國小當羽球教練，自2015年7月起利用每周三晚上、每周六日上午在該國小活動中心教羽球，未滿14歲的A童、B童是他的徒弟。
陳師自2106年3月中旬至7月底，每周約1次在活動中心利用練球機會，伸手隔著褲子從前方抓A童的生殖器數秒，令A童感到不舒服，共約有20次對A童性騷擾，4月間、7月間帶球隊到台北、高雄比賽，住宿旅館，因床位不足，打地鋪一起睡覺，陳師將手伸進A童的褲內，撫摸他的生殖器，致他打手槍，A童驚醒卻害怕陳師不教打球而不敢反抗。
陳師對B童也伸狼爪，於2016年5、6月間，在國小活動中心趁教球之際，趁B童猝不及防之時，隔著褲子從前方抓B童「小鳥」至少2次。
檢察官認為陳師利用權勢趁機性騷擾2男童22次，猥褻A童2次，依性騷擾防治法、妨害性自主罪起訴陳師，並建請依兒少法加重陳師刑責至2分之1，從重量刑。
(中時)
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