會勘八德瀝青廠用地 市府：嚴格把關不排除撤照
新北市「久揚興業」預計在八德區設立環保瀝青廠，引發八德區里民強烈抗議，市府經發局25日派員，就業者所謂的環保瀝青廠用地、廠房興建及民眾擔憂的各種環保疑慮進行實地勘查，市議員呂林小鳳指出，廠房興設地點就在八德幼兒園、八德生態埤塘公園附近，向市長鄭文燦當面反映後，強調反對有汙染疑慮的瀝青廠在此設廠，不排除撤銷設廠的建照許可。
呂林小鳳表示，近半年來，她多次接獲瀝青廠周遭民眾住家陳情，也多次與大安里長林坤煌一起陪同里民與廠商溝通，大家主要疑慮就是瀝青廠在生產過程中，容易造成附近環境及農作物汙染，就算環保局對戴奧辛或有毒害物進行定期追蹤定期檢測，也不敢保證瀝青排放廢氣不會對民眾健康造成影響。
同時，廠房附近就是八德幼兒園及遠近馳名的八德埤塘生態公園，呂林小鳳說，一旦瀝青廠動工興建及生產，對八德的長期危害，恐怕會有無法預料的災害結果。
經發局長朱松偉指出，此案是經濟部2016年3月23日函同意在案，市府將從嚴監督該公司後續相關興設程序，包含要求優於法規異味濃度標準2000ppm，要求公司達到1000ppm的標準，而公司也要切結內部參數及汙染源，將與環保局連線控管，設置時審查符合環保規定，始發設置許可，設置完成後，針對場內相關設備設施查核符合規定後，才會核發操作許可。
不過根據了解，這些條件久揚興業都尚未完成，就急於辦開工前說明會，市府無法支持，呂林小鳳表示，即使經濟部審核通過其興辦事業計畫，她仍要求市府仍要嚴格把關，市府表示，將會重新檢視公司的申請程序，並未同意工廠開工。
另外，對於設置場址250公尺內有住戶，市府表示，會把空氣可能汙染範圍列入評估分析，不會輕易過關；而公司向建管處申請建造執照部分，因業者申請建照變更設計，汙水處理設施尚有疑義，建管處尚未核准該變更設計案。
(中時)
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