民視股東會爆推擠 挺郭派穩住「台灣贏了」
民視今天在高雄召開股東會，從早上10點馬拉松式召開逾7個小時，會場內一度失控，爆發推擠衝突，所幸無大礙。今天下午主要聚焦民間投資公司改選董監事，最終由公司派以4席對上反郭派的3席，民視董事長郭倍宏傍晚發出聲明指稱，靠著7成股東鼎力相挺，不被紅色勢力、藍色勢力及別有企圖者奪去，「民視贏了，台灣贏了」。
民視董事長郭倍宏、總經理王明玉發表聯合聲明指出，這是民視創建20年來第一場，也是最關鍵的保衛戰。當中特別提及，全台各地委託書表達目前經營團隊理念的認同，亦表示對民視新開啟的「政經看民視」、「民視台灣學堂」等節目的熱烈歡迎。
聲明感謝全國50位意見領袖，在經營團隊被鋪天蓋地抹黑之際，義無反顧挺身而出，在台灣媒體被泛紅、泛藍勢力鯨吞蠶食，台灣民主遭到嚴重危害狀況下，團隊會竭盡全力強會自己，成為民主政治深化所必須擁有的媒體第四權角色。最後感謝所有支持者努力，天佑民視，天佑台灣。
(中時)
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