日出至日落禁食 一覽齋戒月禁忌與習俗
據半島電視台（Al Jazeera）報導，被穆斯林視為最神聖的月份、回曆第九個月的齋戒月（Ramadan）將於明日（5/26）開始，為期一個月的時間，直到6月24日為止。根據《古蘭經》（Quran）規定，全球的穆斯林在這一個月之內，都必須嚴格遵守，從日出至日落禁食禁水的規定，直到太陽下山之後，才能食用小份量的「開齋飯」，隔天太陽升起繼續齋戒禁食。由於伊斯蘭教認為，這個月是真主阿拉（Allah）授予先知穆罕默德（Muhammad）《古蘭經》的月份，故在穆斯林的心目中，齋戒月也是一年中最神聖的月份。
齋戒是伊斯蘭教的五功之一，所謂「五功」，就是全球穆斯林的五項重大行為準則，包含唸清真言（證信）、每日向麥加禱告5次（禮拜）、齋戒、向窮人施捨捐獻（天課）和一生至少前往聖城麥加朝聖一次（朝覲），若能完成此五功的男女穆斯林，即可得到「哈只」（Hajji）的尊稱，以顯示與其他教徒不同的身份。透過齋戒的動作，讓教徒體會又餓又渴的感覺，才能對窮人有更多的尊重；同時也藉此表現對真主的服從，放棄娛樂和一切身外之物，專心沉浸於對教義和尋找自我中。
雖然台灣並非伊斯蘭國家、穆斯林數量也非多數，但仍有為數不少的東南亞移工、旅居台灣的中東土耳其居民和土生土長的穆斯林。在齋戒月期間，透過了解和體諒對方的習俗，給予他們多一點的空間，避免造成彼此的誤會和困擾。為期一個月的齋戒結束後，將迎來「開齋節」（Eid al-Fitr），新疆維吾爾族也稱為「肉孜節」，穆斯林會穿上精美服飾、並出門與朋友團聚餐敘，慶祝齋戒結束、也慶祝新的一月來臨，這也是每年台北火車站一樓大廳都會聚集大批移工主要原因。
(中時電子報)
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