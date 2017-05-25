樂遊趣APP 豐富長者生活品質
由財團法人資訊工業策進會創研所與一群青年設計師、新創公司以及銀髮長輩共同協力設計，國內首款專為55~65歲銀髮長輩、志工設計的「銀髮小旅行-樂遊趣APP」，行政院中部聯合服務中心25日在南開科大舉行推廣交流講座活動，期讓銀髮長輩都能下載使用。
行政院中部聯合服務中心指出，樂齡旅遊行動導遊應用的「樂遊趣APP」，是個非常實用且超棒的輔助工具，將提供銀髮族兼具安全及休閒娛樂功能「一鍵式」的樂活旅行。
「銀髮小旅行-樂遊趣」可透過APP，簡單上手，讓長輩們出門帶著走，方便長者走出戶外參與社區照顧關懷據點活動，也能實際走訪據點，親身體驗臺灣之美，活絡鄰近觀光產業動能，對豐富長者生活品質和兼具健康促進效能有很大幫助。
(中時)
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