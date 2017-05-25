兩岸同婚 陸委會：檢視相關法規配合修法
台灣24日通過大法官釋憲推翻《民法》對婚姻的認定，將成為亞洲首個婚姻合法化的地方，對於未來可能遇到的兩岸同性婚姻問題，陸委會表示，將檢視《兩岸條例》等法規，若有修正必要，將配合修法；大陸國台辦則未正面回覆，僅表示要向相關專業部門諮詢。
陸委會發言人邱垂正25日表示，關於同性婚姻合法的後續法制工作，行政院長林全已指示，將協調法務部、內政部等有關機關做後續處理，陸委會也會遵照行政院指示，配合後續作業。
邱垂正指出，未來若經通盤檢視結果，《兩岸人民關係條例》或《港澳條例》等相關法規，有一併修正的必要，陸委會也將配合進行修法作業。
國台辦25日在記者會上，同樣被台媒問到若大陸民眾和其台灣同性伴侶到台灣結婚，大陸是否會承認婚姻具法律效力？國台辦發言人安峰山表示，「我看到了相關的報導，涉及到兩岸婚姻的專業問題，我建議您向我們（陸方）相關的專業部門去諮詢」。
國台辦在去年12月28日就已被詢問過類似問題，當時安峰山同樣沒有正面回答，僅表示「關於台灣的內部事務，我不作評論。至於您提到的問題裡涉及到的相關法律事務，需要詢問相關法律主管部門」。
(旺報)
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