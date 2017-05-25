苗栗縣為30株老樹健檢 維持老樹健康和地方文化
苗栗縣長徐耀昌表示，老樹象徵地方耆老，每棵老樹都有其故事性，老樹也是大自然界勇士，經過多少世代歷練才能茁壯成今日大樹。縣府農業處為讓全縣老樹更健壯，即日起全面進行健康檢查，希望為老樹健康把關。
縣府農業處指出，老樹具有社區住民及地方歷史文化意義，更具有生態環境教育性，同時也是物種棲息地，應予盡力維護保存，延續其生命性。
老樹病蟲害診斷是另項重要課題。農業處表示，縣府對於列管老樹之保存相當重視，今年業依相關法令成立苗栗縣樹木保護審議會設置要點，針對本縣轄區保護樹木認定、列管、廢止或移植、復育計畫等事項進行審議，未來朝向定期安排列管老樹健檢，保存這些重要文化資產。
全縣目前列管珍貴老樹30株，分布在縣轄區內13鄉鎮，為維護重要文化資產，縣府今年特委託行政院農業委員會林業試驗所森林保護組團隊來為縣府列管老樹全面健檢，希望保全這些珍貴老樹，健檢工作預定到6月底。
老樹健檢項目包含老樹資料建立、病蟲害診斷、棲地環境調查、土壤硬度測定、胸圍、空拍測樹冠幅、非破壞性測定木材腐朽等項目，全面性評估老樹健康情形，對於生長不佳老樹給予專業診治方向。
(中時)
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