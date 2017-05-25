南投端午特色慶典 國姓龍悅祭樂翻天

南投國姓「龍悅祭」活動，今年特別請來義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽的冠軍團隊打造氣珠嘉年華舌動。（圖/馮惠宜）

在龍悅祭活動特別打造一支巨無霸的龍悅香，一點燃可以持續燒72小時。（圖/馮惠宜）

慶端午，不只划龍舟，台中光達心事業群連續8年在南投國姓舉辦龍悅祭活動，以園遊會方式推廣在地原生好物，也宣導心靈環保；今年更擴大舉辦，邀請義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍打造「LONG HAPPY造型氣球嘉年華」，並打造一支直徑30公分巨無霸龍悅香，透過縷縷青煙散發芬香，取代以藥材薰香抵抗疾疫。

這項龍悅祭活動已成為南投國姓鄉特色慶典活動，光遠心事業群總經理宋美玲指出，光遠心從「Clean Heart」潔淨心開始，就是希望為每一個人，找回健康，創造更多幸福。在此重要的民俗節慶中希望透過園遊會方式，盼增加親子互動，也一起找回先古民眾敬天愛人的初心。

這項「龍悅祭」活動是「光遠心」創辦人聖塔達瑪有感世界動盪不安，人心惶惶，特別透過民俗節慶配合香道以及靜心活動，讓心安定下來，其中使用的「龍悅香」，由研香師117種豐富藥材研製，巨無霸龍悅香大約是8000支拜拜用香的份量，其直徑達30CM、63CM，引燃後可以持續延燒72小時。

今年的「龍悅祭」活動於27至28日擴大舉行，今年也請到義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍團隊精心打造「LONG HAPPY造型氣球歡樂嘉年華」，會場中不但有廣受大家喜愛，分別代表地、水、火、風、空的五隻超萌龍寶寶之外，還有用造型汽球製作，長達10公尺的「奇力斯瑪(巨龍)」。

(中時)