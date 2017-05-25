南投端午特色慶典 國姓龍悅祭樂翻天

中時
也是端午特色慶典，國姓龍悅祭汽球龍樂翻天
南投國姓「龍悅祭」活動，今年特別請來義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽的冠軍團隊打造氣珠嘉年華舌動。（圖/馮惠宜）
也是端午特色慶典，國姓龍悅祭汽球龍樂翻天
在龍悅祭活動特別打造一支巨無霸的龍悅香，一點燃可以持續燒72小時。（圖/馮惠宜）

慶端午，不只划龍舟，台中光達心事業群連續8年在南投國姓舉辦龍悅祭活動，以園遊會方式推廣在地原生好物，也宣導心靈環保；今年更擴大舉辦，邀請義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍打造「LONG HAPPY造型氣球嘉年華」，並打造一支直徑30公分巨無霸龍悅香，透過縷縷青煙散發芬香，取代以藥材薰香抵抗疾疫。

這項龍悅祭活動已成為南投國姓鄉特色慶典活動，光遠心事業群總經理宋美玲指出，光遠心從「Clean Heart」潔淨心開始，就是希望為每一個人，找回健康，創造更多幸福。在此重要的民俗節慶中希望透過園遊會方式，盼增加親子互動，也一起找回先古民眾敬天愛人的初心。

這項「龍悅祭」活動是「光遠心」創辦人聖塔達瑪有感世界動盪不安，人心惶惶，特別透過民俗節慶配合香道以及靜心活動，讓心安定下來，其中使用的「龍悅香」，由研香師117種豐富藥材研製，巨無霸龍悅香大約是8000支拜拜用香的份量，其直徑達30CM、63CM，引燃後可以持續延燒72小時。

今年的「龍悅祭」活動於27至28日擴大舉行，今年也請到義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍團隊精心打造「LONG HAPPY造型氣球歡樂嘉年華」，會場中不但有廣受大家喜愛，分別代表地、水、火、風、空的五隻超萌龍寶寶之外，還有用造型汽球製作，長達10公尺的「奇力斯瑪(巨龍)」。

(中時)

關鍵字：南投端午藝術慶典
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。