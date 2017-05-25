南投端午特色慶典 國姓龍悅祭樂翻天
慶端午，不只划龍舟，台中光達心事業群連續8年在南投國姓舉辦龍悅祭活動，以園遊會方式推廣在地原生好物，也宣導心靈環保；今年更擴大舉辦，邀請義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍打造「LONG HAPPY造型氣球嘉年華」，並打造一支直徑30公分巨無霸龍悅香，透過縷縷青煙散發芬香，取代以藥材薰香抵抗疾疫。
這項龍悅祭活動已成為南投國姓鄉特色慶典活動，光遠心事業群總經理宋美玲指出，光遠心從「Clean Heart」潔淨心開始，就是希望為每一個人，找回健康，創造更多幸福。在此重要的民俗節慶中希望透過園遊會方式，盼增加親子互動，也一起找回先古民眾敬天愛人的初心。
這項「龍悅祭」活動是「光遠心」創辦人聖塔達瑪有感世界動盪不安，人心惶惶，特別透過民俗節慶配合香道以及靜心活動，讓心安定下來，其中使用的「龍悅香」，由研香師117種豐富藥材研製，巨無霸龍悅香大約是8000支拜拜用香的份量，其直徑達30CM、63CM，引燃後可以持續延燒72小時。
今年的「龍悅祭」活動於27至28日擴大舉行，今年也請到義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍團隊精心打造「LONG HAPPY造型氣球歡樂嘉年華」，會場中不但有廣受大家喜愛，分別代表地、水、火、風、空的五隻超萌龍寶寶之外，還有用造型汽球製作，長達10公尺的「奇力斯瑪(巨龍)」。
(中時)
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