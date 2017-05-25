凡事擲筊 「搏杯阿嬤」獨自長征260公里尋親

「搏杯阿嬤」廖枝梅凡事都要先擲筊。(許素惠翻攝)

員警協助「搏杯阿嬤」(中)找到弟弟。(許素惠翻攝)

70多歲的老嫗廖枝梅住台東，凡事都要擲筊，可不可以出門、要不要透露行蹤給家人知道、要不要上警車、該不該出示證件或可不可以告訴警方家裡電話等等，全要擲筊決定，她擲筊獲得神明指示來雲林虎尾找親戚，結果迷路，被警方遇上，員警被這位「搏杯阿嬤」搞得哭笑不得。

「搏杯阿嬤」隨身攜在一副「木筊」，被虎尾警分局埒內派出所員警帶回所內，每問她一個問題，她都得先拿出筊，然後口中念念有辭地向媽祖請示後擲筊，包括能否上警車、往那個方向走、要不要出示身分證、要不要告訴警察家裡電話……只要是需要抉擇的情況就一定會擲筊。

阿嬤說她小時候住雲林虎尾，媽祖指示要回故鄉，她從台東太麻里搭火車到斗南，然後搭計程車要到虎尾老家，但忘了路，被司機趕下車。

阿嬤證件上戶籍地確實在台東，起初員警對阿嬤說法存疑，後撥電話至台東詢問後，家人證實阿嬤的確是居住在台東，得知阿嬤到了虎尾都大吃一驚。

阿嬤在虎尾鎮埒內里出生，而且還有親戚居住在埒內里，但不知道確切地址，員警載阿嬤至埒內附近走走，期能喚起阿嬤些許記憶，非常慶幸的在行經某條小巷時，阿嬤突然大喊指著旁邊民宅：「就是這裡！」出來應門的人看到阿嬤就說：「姊啊！妳怎麼來了！？」

原來應門的是阿嬤的弟弟，也被阿嬤獨自走征260公里尋親嚇一跳。

(中時)