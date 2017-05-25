台中創意影片徵集頒獎動畫片表現亮眼

台中市政府新聞局今天舉辦「幸福台中．影以為榮」創意影片徵集活動頒獎典禮，揭曉前三名及優選獎共13個獎項，其中洪安台的動畫影片《一日台中、百年幸福》奪得首獎，可獲10萬元獎金。（陳世宗攝）

台中市政府新聞局25日舉辦「幸福台中．影以為榮」創意影片徵集活動頒獎典禮，揭曉前三名及優選獎共13個獎項，其中洪安台的動畫影片《一日台中、百年幸福》奪得首獎，可獲10萬元獎金。新聞局長卓冠廷表示，這次徵集創意影片獲得熱烈迴響，共超過200部以上作品參賽，前三名中有兩部是動畫片，之後會持續舉辦，鼓勵大家利用手機或是其他數位裝置，記錄下台中讓人感動及美好的事物。

新聞局長卓冠廷、財團法人台中市影視發展基金會執行長林盈志、導演林世勇、市議員陳政顯服務處代表等人出席頒獎典禮，會中逐一揭曉十名優選獎及前三名得主。前三名依續為洪安台《一日台中、百年幸福》、王信博《Sense of Taichung》、王博齊《幸福台中》，分別可獲得10萬元、8萬元及5萬元獎金。

其中，《一日台中、百年幸福》及《幸福台中》以動畫素材拍攝，卓局長對此表示欣慰，也相信在市府大力推展動畫的協助下，未來將有更多動畫作品出現。

卓冠廷表示，市府除每年輔助專業的團隊來台中拍片外，也希望更多人利用手機或是其他數位裝置，記錄下這個城市讓人感動及美好的事物，因此，「幸福台中．影以為榮」創意影片徵集活動，不限定專業人士參賽，只要以台中市的人、事、時、地、物為主題，拍攝相關30秒至5分鐘影片，並結合台中的城市意象，即可以參賽，不僅可以呈現出自己的作品，也可以更認識台中，進而愛上台中。

這次活動投稿十分踴躍，短短三個月內即徵得超過200部以上的作品參考，較上屆增加一倍。卓冠廷表示，未來新聞局會持續舉辦此活動，而活動得獎的13部作品，5月26日起將陸續在台中放送局、市府LED大電視牆、市立圖書館沙鹿深波分館免費播映，另6月份的每個星期天，也安排於大台中的有線電視CH03公用頻道播出，讓更多人看見這些精彩的作品。

擔任活動評審之一的導演林世勇表示，這次參賽作品都十分精彩，擁有業者的水準，把台中許多重要地景都融入其中，相信看了之後會讓人慷慨激昂，他學生時期也有參加類似的比賽，當獲獎的朋友們受到肯定後，接下來可能就是拍攝屬於自己的影片，台中氣候好且擁有許多特色美景，鼓勵大家多在台中拍片。

今年榮獲首獎的洪安台表示，自己小時候在台中成長，留下許多寶貴的記憶，這次以電腦動畫及傳統皮影戲的感覺，呈現台中重要的人文及文化地景，很高興作品獲得評審的青睞。

新聞局表示，今年投稿的200多部影片類型多元，有音樂創作MV、浪漫愛情故事、古人穿越到現代遊台中的微電影，以及溫馨雋永的生活紀錄片等，展現台中豐沛的文創能量，讓人眼睛為之一亮，歡迎大家前往各放映場地或利用大台中的有線電視公用頻道欣賞影片，相關播映場次等訊息請上活動官網或台中市政府新聞局網站查詢。

(中時)