急尋！「今彩539」頭獎中獎人 兌獎5／31將截止

今年2月28日開獎的「今彩539」頭獎中獎人還未現，台彩表示，兌獎截止日就在下周三（5/31），若彩迷曾經在高雄左營區花一百元買過2注「今彩539」，不妨再檢查一下家中的彩券，千萬別讓800萬元溜走了！

即使不是該位「今彩539」頭獎中獎人也沒有關係，大樂透明（26）日頭獎上看3.1億，為大樂透今年度最高頭獎，有買就有機會成為下一個幸運兒。

台彩表示，大樂透端午加碼活動自5/23起，每期加開一組10個獎號，只要對中其中任6個號碼，就中50萬元的端午包粽獎獎項，今年大樂透端午加碼總計將送出1.5億元的獎金，共提供300組50萬元獎金的中獎機會。5/23已開出組數為38組，共計39注中獎，尚有262組的50萬元端午包粽獎待送出。

台彩說，5/26開獎的大樂透仍將加開10個獎號，提供210組的中獎機會，若5/23及5/26開出的組數累計未達300組，則當期每組獎金仍為50萬元，並由各組中獎注數均分該組獎金，並於5/30續開端午包粽獎獎號直到累計開出組數達到300組，或是到活動最後一期（6月16日開獎）為止。

從統計資料來看，台彩表示，5/23開出的38組端午包粽獎獎項，有37注獨得50萬元獎金，1組為2注均分。平均單張購買金額255元，以單注售價50元換算，平均每張投注5注；選號的方式仍以電腦選號居多，占67％，自選號碼占31％，部分快選擇僅占2％。

另外，台彩也公布了這39注幸運彩券有超過3成於新北市開出，其次為台中市，開出5注，占了12.8％，台北市開出4注，桃園市及高雄市各開出3注，新竹市開出2注，基隆市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣及屏東縣各開出1注端午包粽獎獎項。

(工商)