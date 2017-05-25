護理師考照7月登場 為恭醫院送粽子祝「包中」
護士荒議題備受各界關注，為恭醫院主管在端午節前夕分送客家粽給院內員工，也取包粽諧音，提前為7月要參加護理專業證書考試的同仁打氣，順利「包中」。
為恭醫院購買傳統客家粽，25日由院內主管逐一將粽子送到同仁手中，傳達關懷，也勉勵醫護人員將職場當成自己的家，抱持熱忱與奉獻精神，提供病人服務。
醫院人資處長王淑卿表示，台灣護理專業證書考照率低，今年第一次護理人員考試通過率全國平均僅有15%，第二次考照將於7月登場，也希望藉由包粽諧音，為還沒取得證照的護理界新生們加油打氣。
護理師黃千育說，因工作關係離鄉背井到苗栗打拚，無法回家過節品嚐媽媽親手包的愛心，吃到醫院送的客家粽讓她倍感窩心。
但營養師張曦勻也提醒，有三高的民眾，不能過量吃粽子，尤其糖尿病最怕血糖過高，一天最多只能吃一顆。一顆粽子約500卡，相當一個便當，建議民眾一天不要吃超過2顆，盡量搭配蔬菜食用，避免增加身體負擔。
(中時)
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