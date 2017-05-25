酒後持刀砍殺主管 司機遭重判6年6月
擔任機場接送蘇姓司機，因私下調班遭公司訓斥，去年6月28日，公司葉姓經理要他回辦公室，蘇擔心遭解僱，酒後攜帶菜刀談判，葉看到滿臉酒氣要他隔天再來，他一氣之下持刀猛砍2刀，導致葉頭部、胸部縫27針。檢方依殺人未遂起訴，蘇辯稱酒後揮刀，不知力度，法官依監視器畫面，看他言談清楚、走路穩定，認為他仍有控制能力，重判6年6月，可上訴。
33歲蘇姓男子，多次酒後脫班，遭到排班班長警告，並簽下切結書，若再犯將提前解約，但又私下請託其他同事代班，並與葉姓經理發生口角。
蘇在案發當天，從早喝酒直到晚間8點多，到公司位在汐止區的營業所，遭葉姓經理斥責不願商談，他拿出菜刀朝葉的頭部、頸部揮砍，直到葉倒地用腳將菜刀踢落在地，同事見狀趕緊報案。
蘇與律師主張，並非要殺害葉，帶刀出門是為了教訓而已，且當時已經喝醉，無法控制自己的行為。
但判決指出，持刀朝人體要害部位猛力揮砍足以致人於死，而現場監視器，蘇並沒有步履蹣跚，能對葉的話語應答，顯見當時意識清晰。因而依殺人未遂罪判刑。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。