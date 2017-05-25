酒後持刀砍殺主管 司機遭重判6年6月

擔任機場接送蘇姓司機，因私下調班遭公司訓斥，去年6月28日，公司葉姓經理要他回辦公室，蘇擔心遭解僱，酒後攜帶菜刀談判，葉看到滿臉酒氣要他隔天再來，他一氣之下持刀猛砍2刀，導致葉頭部、胸部縫27針。檢方依殺人未遂起訴，蘇辯稱酒後揮刀，不知力度，法官依監視器畫面，看他言談清楚、走路穩定，認為他仍有控制能力，重判6年6月，可上訴。

33歲蘇姓男子，多次酒後脫班，遭到排班班長警告，並簽下切結書，若再犯將提前解約，但又私下請託其他同事代班，並與葉姓經理發生口角。

蘇在案發當天，從早喝酒直到晚間8點多，到公司位在汐止區的營業所，遭葉姓經理斥責不願商談，他拿出菜刀朝葉的頭部、頸部揮砍，直到葉倒地用腳將菜刀踢落在地，同事見狀趕緊報案。

蘇與律師主張，並非要殺害葉，帶刀出門是為了教訓而已，且當時已經喝醉，無法控制自己的行為。

但判決指出，持刀朝人體要害部位猛力揮砍足以致人於死，而現場監視器，蘇並沒有步履蹣跚，能對葉的話語應答，顯見當時意識清晰。因而依殺人未遂罪判刑。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)