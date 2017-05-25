頭份四月八攝影比賽頒獎 抓住節慶動人一刻
頭份市公所每年在四月八靚燈好客節期間舉辦攝影比賽，希望藉由鏡頭紀錄難能可貴照片，同時也傳承文化。今年報名件數達561件，是往年的2倍，冠軍得獎者李宜蘭是台北的攝影愛好者，作品「舞動頭份」是看見森巴舞者與頭份市民熱情互動時，拍下兩人眼神交會有趣一刻，留下動人一瞬間。
今年的頭份四月八靚燈好客節以舞燈靚為主題，強調好客元素並首度定位移動式花燈踩街概念，在5月3日藝文晚會圓滿落幕，讓民眾回味無窮。
頭份市長徐定禎表示，頭份市是苗栗縣第一大市，人口或是工商業都蓬勃發展，頭份四月八代表頭份客庄最具地方特色的傳統節慶，市公所活動中特別加入攝影比賽，目的是希望透過攝影愛好者鏡頭，用不同角度看見四月八，也看見頭份市的蛻變與成長。
攝影比賽今年報名件數達561件，是往年的2倍，公所今天公開頒獎表揚得獎者。冠軍得獎者是來自台北的李宜蘭，他在踩街活動壓軸時，看見森巴舞者與市民熱情互動，看見市民為城市慶典熱情投入畫面，輕按快門，留下動人一瞬間。
今年的得獎照片將在頭份市公所一、二樓廊道展出，延續四月八節慶盛況，也讓鄉親朋友回味精彩四月八節慶氛圍。
(中時)
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