司改決議 罷免、被罷免人可收政治獻金
2014年間發起的罷免國民黨立委「割闌尾計畫」，曾因向群眾募資遭監察院提醒恐違反《政治獻金法》，關鍵在於《政治獻金法》規定只有政黨、政治團體及擬參選人才能收受政治獻金。司改國是會議第五分組今日即作出決議，將增列罷免案提議人之領銜人、被罷免人為得收受政治獻金的主體，未來罷免活動的發起人與被罷免人將可名正言順收受獻金從事政治活動。
「割闌尾計畫」因洪仲丘事件、服貿爭議引發，針對當時執政的國民黨多名黨籍立委展開罷免行動，最後以失敗收場。
活動期間，「割闌尾計畫」向群眾募資，被監察院認為發起團體或個人若未依法成立政黨、政治團體或取得擬參選人資格，也未經監察院許可設立政治獻金專戶，相關募款行為，將有觸法之虞。
現行《政治獻金法》第5條規定，得收受政治獻金主體，「以政黨、政治團體及擬參選人為限。」司改國是會議今決議，增列罷免案提議人之領銜人、被罷免人，並配套增訂是類人員之捐贈、收支記載、運用、定期申報等處理機制。
(中時)
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