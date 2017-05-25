同性婚姻2年「日出」 亞洲之光還是政治原子彈？

中天新聞

5月24日將是中華民國史上一個特別值得記憶的日子，「亞洲第一個民主共和國」，將成為「亞洲第一個同性婚姻合法化」的國家！由「台灣第一位出櫃者」祈家威與台北市民政局提出的同性婚姻釋憲結果，15位大法官中12位同意，《民法》親屬篇第2章有關婚姻的規定，沒有保障「相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，所以違憲。有關機關應於解釋公布之日起2年內，「完成相關法律之修正或制定」。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記。換句話說，大法官們以罕見的「日出條款」，使中華民國將在兩年內實現同性婚姻合法化，但這會是問題的解決？抑或是更大鬥爭的開端？

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「未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」這段文字，被質疑是以一種「超廣義」的解釋，略過了現行法律對「家庭」的定義，甚至重新定義「家庭」。兩位大法官對此表示了不同意見，或部分不同意見，其中黃虹霞大法官直指，同性婚與異性婚有本質上的差異，大法官不應重新定義婚姻，也不宜僭越立法權。吳陳鐶大法官則認為一夫一妻是婚姻自由的核心內容，國際和我國社會皆未就同性婚姻形成共識，大法官介入，將阻礙人民就此議題辯論的機會。同性婚姻不是普世保障的人權，婚姻制度攸關人倫秩序與社會及文化價值觀，應透過民主程序，例如公民投票，來形成其內容。黃虹霞與吳陳鐶的不同意見，其實都點出了「婚姻平權」的概念，其實沒有社會共識，但既然釋憲已成，社會該如何弭平這些觀念鴻溝與價值觀對立？

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748號解釋文另一項爭議，在於限縮立法權，卻又以一種模稜兩可的說法，製造政治爭議！「有關機關應於解釋公布之日起2年內，完成相關法律之修正或制定。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記」。這段文字，未來在立法院內進行政治攻防，將可能導向「修民法」，「立專章」，「立專法」，與「限期生效」等四種結果。在修法實務面上，初估至少牽涉110部法規，超過300條條文要修改，真能速戰速決嗎？而若是立法或修法稍有耽擱，兩年後，2019年正好是總統大選年，情勢又會如何演變？

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早在今年三月間，民進黨團總召柯建銘就正確預言禁止同性結婚可能違憲，而這結果將是一顆「政治原子彈」！而果然，在24日結果出爐後，幾位最受矚目的政治人物紛紛採取了不同的「應變措施」。蔡總統依舊以文青式的語言「不知所云」，仍然不肯對修法或立法方式明確表態。而準國民黨主席吳敦義，在競選期間曾說同性婚姻令他「毛骨悚然」，卻在釋憲結果出爐的第一時間，把自己的臉書首頁換上「看了會幸福的」彩虹，還說贊成修民法「立專章」。問題是，吳敦義現在的說法有辦法在藍營與其支持者間形成共識嗎？

24日還有兩個與司法法制有關係的重大議題，幾乎被748號解釋文掩蓋，中監認定，前總統陳水扁出席餐會違反「五不原則」中的「兩不」，而停審中案件的法官也將發出傳票要求陳水扁受審，陳水扁會否不但等不到特赦，保外就醫也被取消？另一個重大司法爭議是，前交通部長郭瑤琪貪汙定讞，在幾度遭駁回後，檢察總長顏大和最終還是替她提出了「非常上訴」，這又哪招？

菲律賓南部民答那峨島上國家安全部隊近日與恐怖組織伊斯蘭國（IS）有關聯的民兵發生激戰，出訪俄羅斯的菲國總統杜特蒂23日下令民答那峨島戒嚴60天，並縮短訪俄行程，提前返國，24日又表示戒嚴可能延長為一年。這是怎麼回事？伊斯蘭國在東南亞的勢力，擴張到足以發動局部戰爭了？

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(中時電子報)