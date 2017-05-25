大陸新一代防禦導彈 性能超越美國愛國者3型
媒體報導，中國大陸新一代空天防禦導彈，在數萬公尺以上的的高空，迎擊比子彈速度還要快10倍的目標，一聲巨響劃破了戈壁的寧靜，照亮了整個天空。目前，世上除美日外，俄羅斯和以色列也都有飛彈防禦系統，印度則是在建設中；這項導彈試射成功，也讓中國大陸的軍事實力再往前跨出一步。
據《央視網》在24日的報導，承擔中國空天導彈防禦系統的研究部門：中國航太科工二院二部的張奕群研究室，日前獲得「央企楷模」殊榮。報導指出，「新一代空天防禦導彈」很有可能是一種大氣層內攔截彈。大氣層內攔截彈在理論上必須高速而靈活，但這樣又會給導彈的整體設計，如導引頭、發動機、控制等系統設計帶來許多問題。「張奕群研究室」突破和掌握了多項國際尖端制導控制核心關鍵技術的內容；研究室成立的59年來，他們參與設計、研發了多型空天防禦導彈武器裝備。
按照攔截來襲導彈的射程，通常分成戰術和戰略兩種導彈防禦系統。美國知名的「愛國者-3」導彈防禦系統，能在30公里以下的高度對來襲的戰術彈道導彈進行攔截，而俄羅斯的S-400防空導彈，最高可以攔截在高度56公里以上每秒飛行 4800公尺的目標。
中國大陸的紅旗系列為屬地防空導彈的主體，這次自行研製的紅旗-26防空飛彈系統，屬於第四代防空導彈，其總體性能指標高於「愛國者-3」，與俄羅斯的S-400比較類似。紅旗系列防空導彈的火力範圍，涵蓋中遠程、中高空到近程超低空，承擔著中國大陸空防的重責大任。
(中時電子報)
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