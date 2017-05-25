南門護理之家大火4死招魂 院方恢復運作

起火的2樓因案情尚未釐清，拉起封鎖線禁止進入。（周綾昀攝）

4名死者家屬選在頭七當天，前往南門護理之家招魂。（周綾昀攝）

上周五南門護理之家大火，讓81歲鍾紹奎、48歲吳明賢、55歲黃順忠與82歲黃輝顯命喪火窟，在護理之家的安排下，今頭七的日子家屬回到事發起火的208病房招魂，目前1、3樓已恢復運作及滿床，因火災事件就診的28名院民狀況也已穩定。

今為南門護理之家大火第7天，4名死者家屬選在當天12點半進行招魂儀式，原本上午恆春下起綿綿細雨，法師到場後天氣卻突然放晴，家屬神色哀戚不發一語，儀式結束後便迅速離去，並未停留也未對案情說隻字片語。

起火的2樓右側因仍待釐清案情，拉起封鎖線禁止進入，因此家屬在前往2樓樓梯轉角呼喚親人「回家了」，業者表示，經1周整頓，1、3樓共112床已恢復使用且滿床，2樓未受波及的左側24床已清理完畢，經縣府評估安全無虞，目前已行文至衛生局，現則尚未安排使用，16名院民暫安置在隔壁棟的日照中心。

整起事件造成4死55傷，業者說，208病房的葉男與陳男分別在高雄海總和高榮就醫，其他病房則有1名在高榮、2名在小港醫院、22名在南門醫院、1名在恆春旅遊醫院住院，但全數人病情穩定，除了安置在永安護理之家的2名，其餘都痊癒出院，床位皆有為28人保留，且帶院民禱告、遊戲等活動也已恢復正常。

(中時)