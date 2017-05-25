哭！錯過彈性休假才到職 補班日仍須上班
本周就是端午節4天連續假期，將從周六一路放到下周二、5月30日；不過，由於下周一、5月29日為彈性休假，依照人事總處行事曆，勞工須於下周六、6月3日補班。勞動部今天表示，若為6月1日才到職的勞工，3日當天仍須上班。
勞動部指出，許多雇主將6月3日休假挪移至5月29日施休，近日接獲不少雇主與勞工詢問，若為今年5月30日以後才到職的勞工，沒有休到5月29日，但6月3日當天應休假或上班？
對此，勞動部今天解釋，若公司作息按照行政院人事總處公布行事曆，原則上上班日為周一至周五，僅有下週有所變動，因此即使為新進員工，仍須統一依照公司的班表走，6月3日當天仍須上班，且雇主無須給付加班費或補休。
官員指出，因休假彈性調整挪移，當天勞工上班仍屬正常工時，也仍在1周上限40小時的工時範圍中，就如同1月2日到職勞工，也不能主張1月1日元旦沒有放到假、而要求補假。
不過，勞動部官員也提醒，勞資雙方在勞工到職前，就應該將休假方式等說明清楚，以避免產生不必要的勞資糾紛。
(中時)
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