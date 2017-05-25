台東馬偕醫院助貧童 不怕早餐沒著落
台東馬偕醫院資助台東市建和國小貧困孩童早餐，已經進入第三年，今年已經有畢業生離校，並有新生遞補。25日馬偕醫院的牧師潘稀祺到學校，為學童講述馬偕的故事，呼籲小朋友以後有能力一定要幫助他人。
台東部分學校有基金會贊助早餐，不過在台東市邊緣的建和國小，仍有部分學生因為家庭窮困，長期都沒吃早餐，在台東縣教育處的穿針引線下，由馬偕醫院贊助學生早餐費。
馬偕贊助的學生共有4位，院方與學校附近的早餐店簽約，每個月月結學生的早餐費，金額每年約8000元，學生在一年內都能到早餐店用餐都由醫院結帳，不用再擔心付不起錢而不吃早餐。
馬偕贊助學生早餐已經3年，已經有學生畢業，校方再遴選1位遞補，今天潘稀祺也特地到學校講述馬偕博士的故事，讓愛持續傳出去。
潘稀祺說，馬偕博士當年漂洋過海來台，在淡水行醫傳教，為台灣貢獻所長，幫助了許多人，學生獲得別人的幫助，將來有能力，一定要幫助他人。
馬偕醫院指出，根據研究貧困的學生如果不吃早餐，不但會影響發育也會讓課業落後，對於學習非常不利，因此才會執行學童活力早餐計畫，讓學生不用再擔心肚子餓沒錢買早餐的問題。
(中時)
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