台中市議員推補助電動機車 追加預算讓名額無上限
台中市府力推補助電動機車改善空汙，但市議員張玉嬿、謝志忠和蔡雅玲卻發現，市府汰換二行程機車今年比去年補助多五千元，新購補助卻少了二千元，而且預算名額有限，今日在議會質疑此與加速汰換老舊機車的美意背道而馳，要求追加預算讓名額無上限，並增加新購補助。
環保局長白智榮指出，針對議員的建議案將納入評估，並帶頭示範從自身做起，規畫購買重型電動機車；並廣設電池交換站、充電站，要求電池資費方案應該更多元，不該讓業者漫天喊價，讓台中成為電動機車示範城市。
張玉嬿說，去年汰舊換購電動機車補助購買輛有311輛，新購有570輛，今年到5月汰換有1145輛、新購有3333輛，是去年的3.7、5.8倍，民眾對電動機車的接受度大增，7千萬元預算用掉快一半，因今年補助最高，依此趨勢預算可能不夠。
蔡雅玲表示，環保局重型機車有66輛，其中有41輛是十年以上的老舊機車，甚至有超過15年，高達6成都是超過10年以上的老舊機車，卻沒有一台重型電動機車，如何落實低碳政策？要求環保局應帶頭示範從自身做起，也應購買重型電動機車。
謝志忠說，對電動機車的補助預計逐年降低，又要鼓勵民眾及早汰換，今年卻又編列不足，可見政策理想與實務背道而馳，台中既然領先全台，創制「管制生煤及禁用石油焦自治條例」，可見市府對環境保護、pm2.5空汙的重視，針對移動汙染源汽機車，環保局也應拿出最大的誠意，追加預算來順利汰換老舊車輛。
謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿強調，今年既是電動機車最高補助年，應該追加預算讓補助名額無上限，不能讓年底才申請的民眾領不到補助款，新購者也應該恢復至105年的補助金額至7千元，要廣設電池交換站、充電站，並要求電池資費方案應該更多元，不該讓業者漫天喊價，讓台中成為電動機車示範城市。
(中時)
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