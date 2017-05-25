大摩下修滬指年度目標指數至3700點

大陸遭到穆迪調降主權信用評等後，過去始終對A股持樂觀看法的摩根史丹利（大摩），最近也改變立場，發布上證綜指最新預測值，預計未來12個月目標指數從4400點下修到3700點，降幅高達16%。雖然調降目標指數，若與目前滬指相比，仍有20%的漲幅空間。

(旺報)