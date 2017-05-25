毒鴛鴦移送中奪槍搶車 殺人未遂起訴

曾男和陳姓女友去年8月被大溪警方查獲持毒送辦，2人卻在移送地檢署路上，佯裝嘔吐，拿塑膠袋套警頭，試圖奪槍、搶車逃逸，還嗆聲要開槍，所幸2警奮勇抵抗，李姓員警不顧門牙被打斷、全身傷痕累累仍機警卸彈匣，曾警開槍擊中陳女左小腿，才讓毒鴛鴦就範，桃檢依殺人未遂罪嫌將2人起訴。

35歲曾男和37歲陳女（皆在押）去年8月26日晚間入住大溪一間旅館時，遭大溪警分局圳頂所員警臨檢查獲持毒，隔天下午由警員林彥志、李俊億分別負責駕車、戒護，移送桃園地檢署，出發前2人向警佯稱毒癮發作想吐，索取塑膠袋，並將原本後銬的雙手，改銬在身體前方。

沒想到車子行經國道2號桃園交流道匝道口時，2人突然攻擊同坐在後座戒護的李警，曾男並拿塑膠袋套住李警的頭強勒脖，手腳並用攻擊毆打，趁隙奪取佩掛腰際的警用手槍，在前座開車的林警見狀連忙停車熄火，換到副駕駛座幫忙，曾男持槍轉向林警大喊：「我開囉！走開、走開！」揚言開槍，所幸李警不顧傷勢、緊握槍枝，趁亂卸下彈夾，讓曾男無法開槍。

曾男隨即使勁狠踹隔離警車前後座的壓克力板，陳女一見壓克力板破裂，手腳並用爬向駕駛座，準備搶車逃脫，林警立即開槍擊中陳女左大腿，趁她哀號時制服，李警也在扭打中成功控制曾男，支援警力也到場，解除危機。

檢警調查還發現陳女應訊、驗尿時都謊報胞姐身分，隱瞞自己是通緝犯，被逮後坦承在偵查隊留置室內和曾男共謀逃脫，直到被槍擊中才放棄，曾男也坦承犯行，2警驗傷除門牙斷裂、腦震盪，全身更多處擦挫傷，桃檢從一重依殺人未遂罪嫌將毒鴛鴦起訴，陳女謊報身分另再吃一條偽造文書官司。

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(中時)