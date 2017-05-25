長榮航餐點與服務用品再升級 多款新品陸續上市

培根鮮蔬鹹蛋糕。圖／長榮航提供

廣受好評的RIMOWA過夜包。圖／長榮航提供

長榮航空機上餐飲及服務用品不斷推陳出新，6月1日起港澳與沖繩航線將提供新鮮現做、冷藏直送上機的糕點，在炎炎夏日來臨之際，讓旅客可以享受到新鮮、清爽的機上餐點。此外，機上也陸續提供各式養生食材以及茶飲，廣受好評的RIMOWA過夜包自5月中旬也將陸續更換新款經典色系，讓搭機的民眾耳目一新。

長榮航空表示，炎熱夏天影響旅客胃口，航程短、航班多數落於非用餐時間的港澳與沖繩航線，在餐點上的設計更是需要費盡心思，因此長榮空廚特別設計蝦仁乳酪烤蛋派、培根鮮蔬鹹蛋糕、桂圓蛋糕、蜜汁火腿酥等各式糕點，低溫冷藏直送上機，讓食物保有美味的口感，營養也更加分。

長榮航空在皇璽桂冠艙及中長程航線的桂冠艙方面，也陸續推出江記紅麴豆腐乳，傳統風味融合養生元素，搭配早餐粥品，健康又美味；北京、上海、天津航線商務艙則提供永豐餘台灣正黑豬紅燒獅子頭，食材選用去筋去油的黑豬後腿佐黑豆醬油釀造，讓旅客食指大動。在飲品的部分，長榮航空則攜手新加坡世紀奢華茶葉品牌TWG TEA，於長程航線皇璽桂冠艙及桂冠艙提供經典手工特製茶款─1837黑茶，特選上等黑茶與水果調和，讓旅客品茗後在口中留下滿滿的香氣。

長榮航空自2013年於皇璽桂冠艙提供RIMOWA過夜包，深受旅客好評，除了RIMOWA為長榮航空設計之專屬色系Racing Green，陸續推出Prosseco(淡金色)、Crystal Green(珠光綠)、Lime Green(萊姆綠)、Olive Green(橄欖綠)共五款不同的顏色， 2017年新款RIMOWA過夜包即日起陸續上線，將於去程及回程的航班推出帶有閃光元素的Pearl White(珍珠白) 以及其經典款色系Seal Grey(曜石灰)兩款新色系，搭配法國熱銷天然有機美容品牌Melvita 蜂蜜精華護膚組，讓旅客在飛行體驗上交織出全新感受。

長榮航空不斷精進各項服務品質，除了持續與各領域的全球知名品牌進行合作，提供旅客頂級的飛航享受，同時也採用台灣在地好食材，將台灣的美食文化推向國際，讓旅客可以感受到多元的飛航體驗。

(工商)