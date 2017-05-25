蔡啟芳批民進黨派系 洪耀福冷笑：還活在20年前

被兒子形容是「幹話之王」的民進黨立委蔡啟芳，在臉書發文批民進黨人頭黨員一事，民進黨副秘書長洪耀福今天冷笑，「蔡啟芳還活在20年前吧！」

蔡啟芳在臉書批判，民進黨內派系及代繳黨費一事。洪耀福說，許信良當民進黨主席那個時候，那是20年前的事，蔡啟芳應該還停留在20年前，現在還有美麗島系嗎？蔡啟芳還活在20年前吧。

蔡啟芳說，民進黨現在整個制度，代繳黨費制度已經改了很多年，包括黨費要親自去交等，但他不能說沒有代繳黨費情形，但比以前來說，已經好很多了，現在黨費一年才300元，蔡啟芳那年代是一年要1千元，現在民進黨提名制度比較傾向全民調，不像以前提名制度，很多黨公職提名舉都需要黨員投票 。

媒體問蔡啟芳在臉書上說這些也是幹話嗎？洪耀福說，「幹話是他兒子講的。」

洪耀福說，「人頭黨員」有點污名化，民進黨以前那時代，黨員結構比較中下階層，會有公職會代繳黨費，那是經濟條件下的處理，但是人頭是沒有意志，民進黨員大多很有主張，黨員投票投出來跟社會期待是沒有差很多，民進黨沒有哪一次黨員投票和社會期待是完全相反，黨代表的選舉或許這是有的，大選區主委投票也是這樣，黨員投票行為是很有主張，被控制才叫人頭黨員。

(中時)