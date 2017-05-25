新竹山區鏈鋸聲響 保七警埋伏逮山老鼠
桃園市58歲黃姓男子與新竹37歲田姓女子24日開車到新竹尖石鄉後山山區涉嫌盜伐珍貴林木，因陣陣的鏈鋸聲，劃破山區寧靜，保七總隊第五大隊接獲民眾報案後，前往山區埋伏，當天下午在玉峰村抬耀產業道路攔查到黃男，並起出肖楠木塊及手鋸，依違反森林法竊盜罪嫌移送新竹地檢偵辦。
保七總隊第五大隊表示，位於新竹縣尖石鄉玉峰村山區，日前持續傳來陣陣鏈鋸聲，疑似有山老鼠盜伐珍貴林木，大隊立即派員前往查察，員警到達報案所指山區後，在山區步道入口旁，發現有1塊肖楠林木，並在附近草叢處，發現停放1部白色自小客車，但車內無人，調閱車籍資料，發現黃姓車主有多項竊盜、毒品前科。
由於山區遼闊，很難有效掌握確切盜伐位置，員警若貿然上山，盜伐者看見有人靠近，往往會一哄而散，不但很難查緝到盜伐者，也容易發生意外。為有效查緝及避免意外，保七五大隊又再調派警力前往，守住山區各產業道路，直到下午15時20分許，發現該車由步道口駛出，埋伏員警立即通報執行攔查。
警方在車內副駕駛座踏板發現手鋸1把，後行旅箱內發現被裁切的肖楠3塊，總重14公斤，市值約2萬元。黃男與田女在警詢時辯稱，彼此是剛認識不久的朋友，一早相約要去山上看瀑布，因看見這些有香氣的林木，就順手帶回家，手鋸原本就一直放在他車上的，不是要作案用的。
不過警方認為，兩人供詞避重就輕，顯然是卸責之詞，全案因事證明確，經偵詢後，25日依違反森林法竊盜罪嫌，移送新竹地方法院檢察署偵辦。
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(中時)
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