白沙屯西瓜季開始 邀親子瓜田體驗

苗栗縣的志工組織白沙屯媽祖婆網站，每年在西瓜產季時會號召信徒回娘家，29日上午9點邀請親子直接到瓜田嘗瓜、採瓜、親近土地學農事知識，還可以以產地優惠價買瓜，一起帶動社區體驗經濟。

網站站主駱調彬說，這是西瓜季第一批頭水瓜，西瓜數量有限，平均每顆重量都約25至30台斤左右，最近氣候變化較難掌握，不過因去年供不應求，今年瓜田主人多種300多棵瓜苗，希望讓信徒們吃得開心、買的滿意。

駱調彬也呼籲，白沙屯西瓜採收期約25天左右，如果去年參加過，今年想自行前往採購的朋友，也可以直接向當地瓜農選購，讓白沙屯的西瓜美名繼續遠播。

今年天氣暖得早、暖得快，西瓜長得特別好，有鑒於去年參與的親子大爆滿，瓜田一天就被採光光，今年擴種到2甲地，還會有比市價更親民的價格，創造社區與信徒間的雙贏。

活動當天也有安排有趣的「好瓜奇果大拍賣」，除了西瓜、皇帝瓜等，現場拍到就是撿到，僅此一檔錯過就要等明年，另外還有親子吃瓜比賽、選瓜秘訣傳授、種瓜知識大拚比等趣味競賽等。

(中時)