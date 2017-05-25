林佳龍、國民黨團搶騎單車 東豐綠廊不拆了
東豐快、東豐綠廊共構爭議，台中市藍綠議員都反對，國民黨團更發起搶救行動，今日下午前往綠廊騎自行車、捍衛鐵馬道，不料被提早破哏，市長林佳龍趁上班前特地到場騎自行車，隨後於臉書宣布「在完整保留東豐綠廊前提下，要求建設局調整東豐快工程工法。」
台中市議會國民黨團總動員，14位黨籍議員下午齊聚木匠兄妹東豐館，包括顏莉敏、李中、賴朝國、李榮鴻、李麗華、蘇柏興、沈佑蓮、楊正中、張廖乃綸、張瀞分、羅永珍、朱暖英、陳政顯以及國民黨立委顏寬恒等人皆到場。
黨團書記長李中議員表示，林市長不向議會及民眾說明東豐快路線方案，只會在臉書貼文取暖。張瀞分議員指出，當地居民多次在協調會中表達意見，甚至自辦公聽會與抗議活動，但建設局卻無動於衷，林市長也裝作若無其事，卻屢發新聞稿，宣稱可節省工程經費。
「林市長不顧當地居民生計，只顧作秀取暖！」議員楊正中指出，東豐綠廊並沒有iBike，林市長為了拍照，請業者專程載運，發佈在臉書的照片令人發噱。國民黨立委顏寬恒也到場聲援，他說，市長宣佈綠廊保留，代表黨團堅持是對的，他籲施政應有通盤規劃，而非急就章又髮夾彎。
東豐快路線爭議，林佳龍與議會國民黨團「騎單車」過招，就算市府已明白宣布「不會動到東豐綠廊」，當地民眾仍表示，政治人物的話不能相信啦！一下這樣、一下那樣，看到新路線真正定案才能安心。在租車店上班的張婦也說，如果綠廊被破壞，遊客流失，工作可能不保，希望市長說話算話。
市府新聞局長卓冠廷回應表示，市府尊重部分國民黨議員意見，但對的事希望不分黨派都能支持，共同為市民謀福利；市長是利用上班前短暫時間前往體驗東豐綠廊之美，當時店家多未開始營業，才租用iBike，敬請議員諒解。
此外，卓冠廷也指出，原先建設局規劃方案曾經提到自行車道須配合位移，但林市長已宣布修改工法以完整保留綠廊，因此，自行車道不會再有位移的問題。
(中時)
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