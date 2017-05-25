立榮航空攜手張榮發基金會 啟發金門學子實現航空夢

金城國中同學搶著和機師及空服員合影。圖／立榮航空提供

由立榮航空及張榮發基金會共同合作，為離島及偏鄉學子開設的航空職涯講座，繼2015年澎湖、2016年馬祖，今年再特別移師金門，與當地年輕學子分享飛航人員養成過程，希望協助拓展他們的職涯視野，播下夢想與勇氣的種子。

「逐夢飛揚－I Believe I Can Fly」講座在金門縣文化局舉行，副縣長吳成典、立法委員楊鎮浯辦公室主任孫國智、教育處處長李文良、文化局局長呂坤和、金門航空站主任洪念慈、立榮航空董事長林志忠、張榮發基金會執行長鍾德美等多位貴賓出席，展現對活動的高度重視。現場聚集來自金城、金湖、金寧、金沙及烈嶼等超過750位的國中師生，共同探索多彩多姿的航空世界。

講座由空中巴士A321副機長于竣宇，及生長在金門的空服員許冬青現身說法，分享他們如何將當初只是萌芽在心的飛行夢，最後能逐夢踏實，另外也邀請機務、運務專家解說飛航前後的諸多工作細節，如飛機定檢維修、地勤作業等。

為提升離島數位教學環境，充實地方教育資源，立榮航空及張榮發基金會於會中也共同捐贈100組二手個人電腦給金門6所國中小、金門家扶中心、生命線協會等社福機構；及贈送所有與會學生《我所看到的、知道的張榮發》一書，期盼同學們學習長榮集團創辦人張榮發不畏艱難、努力向上的精神，為自己的未來創造無限可能。

立榮航空董事長林志忠表示，根據Cheers快樂工作人雜誌調查，2017年新世代最嚮往企業前10名當中，航空業便有2家，顯示大家對於航空業抱有相當高的期待。今天的講座，邀請飛行員、空服員、機務及地勤等各領域的專家聚首一堂，讓同學能夠瞭解每一次翱翔背後，都是從業人員辛勤、專業、熱忱的堅守，也鼓勵大家勇敢『逐』夢，及早確定未來人生的發展目標。

(工商)