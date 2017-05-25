蘇迪曼盃》戴姿穎拍退成池鉉 中韓8強賽1比1平手

蘇迪曼盃羽球團體賽，中華隊8強賽再戰韓國隊，球后戴姿穎直落二拍退成池鉉。(博斯無限台授權翻攝)

2017年蘇迪曼盃團體羽球錦標賽進入8強賽，中華隊再戰韓國隊，首先登場的男雙賽，李哲輝／李洋1比2爆冷名不見經傳的組合，幸好球后戴姿穎花了52分鐘激戰後21比14、26比24擊敗世界排名第4的成池鉉，贏得對戰5連勝，歷來對戰第14勝，幫助中華隊扳成1比1平手。

中華隊在分組預賽最後一戰3比2險勝韓國隊，8強抽籤雙方碰巧又再次狹路相逢，世界排名第10的男雙組合李哲輝／李洋，面對沒有世界排名的韓國選手，第一局在不熟悉對方球路的情況下16比21敗陣，第二局21比14追平，決勝局，開局1比8落後，一路苦追至17比19，可惜後繼無力，最終以17比21爆冷吞敗。

沒能拿下第一點勝利的中華隊，已處在不利局面，第二點由戴姿穎掛帥出征，過去交手超過20次的兩人，非常了解彼此的球路，小戴在首局11平之後連拿3分取得領先地位，並且在15比13時連拿4分拉開差距，21比14拔得頭籌。

第二局，雙方7度戰平，戴姿穎14平手時加強攻勢連搶5分，但成池鉉硬是將戰線逼至20平手進入「丟士」局面，兩人歷經4次平手，小戴終於靠著較佳體力以及網前小球優勢，26比24驚險取勝。

(中時電子報)