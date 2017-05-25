手傷未全好照拚 獅朱元勤：二軍等待心情忐忑

二軍等待難熬，朱元勤手傷未痊癒仍續拚。(中央社資料照)

統一獅外野手朱元勤因滑壘扭傷手腕，日前下放二軍休養，儘管缺席幾場比賽，他打擊手感依舊火燙，二軍復出第二戰就開轟，連獅隊總教練「蔗總」黃甘霖都驚艷，不過朱元勤25日與Lamigo桃猿賽前透露，其實手腕傷勢還會稍有些痠痛，「但在二軍等待的心情很忐忑，就想趕快上一軍來拚！」

朱元勤今年職棒第7個季打擊亮眼，截至本月4日對富邦悍將，滑壘不慎扭傷左手腕前，繳出打擊率3成11、長打率4成67、上壘率4成11、2轟、12打點成績。他到二軍養傷後，直到12日才在二軍有擔任打者出賽紀錄，並馬上在14日第二戰對富邦二軍，就揮出3分炮，技驚四座，不只總教練嚇到，他自己也直呼意外。

「上去打就不想太多了！」朱元勤18日回到一軍，至今4場比賽僅1場沒安打，不過14打數3支安打，手感不比傷前，他自認狀況還未到位，且手傷還未全好，但為替球隊貢獻，加上二軍等待的難熬，讓他堅持續戰，「手傷有時會痠痛，尤其做收棒的急停動作時，會更有感覺，但打的時候沒顧慮太多，一樣全力揮擊。」

(中時電子報)