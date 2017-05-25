不滿臉被打馬賽克 狂婦怒告3家電視台董座
基隆市1名童姓婦人，2014年3月在搭公車時，因為不滿司機不理她，而和司機發生激烈口角，飆罵10分鐘的畫面被電視台媒體「大放送」。未料事後童婦竟怒告壹電視、TVBS及台視董事長，為了「湮滅證據」將她臉打上馬賽克，基隆地檢署認定罪嫌不足不起訴。
童婦3年前在暖暖搭乘基隆公車時，因為向司機招手不被理會，上車後開始大罵司機，還要求司機開車到派出所理論，事件曝光後，經由電視台製播成新聞播出。
起訴書指出，童婦在看到新聞後心生不滿，控告壹電視董事長練台生、聯意製作股份有限公司董事長張孝威及台視董事長黃崧恐嚇，事後看到畫面被打上馬賽克，認為自己名譽、健康，自由被侵犯，再怒告3位董座湮滅證據。
檢方調閱3家電視台新聞畫面，發現除了原檔未打碼之外，播出新聞畫面均有打馬賽克，且新聞內容並沒有加害童女生命，也沒有對其身體、名譽、自由進行惡害，恐嚇犯行不足。
TVBS採訪中心周姓副理表示，一般刑案不會上馬，除非當事人要求或涉及兒少、性侵案件，且當時播出後童婦有致電要求上馬，所以重製後的畫面都有打上馬賽克。
周副理進一步解釋，該則新聞傳回公司時，記者都有打馬，之後經由新聞部採訪主管審核，並不會經過董事長同意，且董事長與童婦並不認識，一切按照新聞處理原則，並沒有企圖湮滅證據。
基隆地檢署調查顯示，3家電視台畫面來源相同，並非電視台蓄意變造內容，難認有恐嚇或湮滅證據犯行，日前偵結，對3人均予以不起訴處分。
(中時)
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