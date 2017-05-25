蘭嶼水下淨灘 清出40公斤垃圾

蘭嶼觀光蓬勃發展，又即將進入暑假觀光旺季，為了讓遊客看到蘭嶼最美的一面，台東縣環保局與在地潛水業者合作，清理水下的海飄垃圾，一共清出29公斤垃圾、10公斤的可回收垃圾，減少海中生物誤食的機會。

協助清理海飄垃圾的謝姓潛水教練表示，愛吃水母的海龜看到海裡漂浮的塑膠袋，常當成水母就吃下去，對海龜傷害甚鉅，清理垃圾只是治標，更要宣傳的是不能亂丟垃圾、減少垃圾量。

參與海飄垃圾清理共有92人，清出的一般垃圾最多，其次是塑膠類，分析垃圾來源應該是漁民及遊客，因此環保局將會加強宣導，親近海洋不要留下垃圾。

(中時)